السجن المشدد 15 سنة لشخصين لاتجارهما فى الشابو والهيروين بسوهاج

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط المباحث، مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو المخدر والحشيش والهيروين على نطاق واسع، وترويج بضاعتهما على عملائهما من المتعاطين وأصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبحوزتهما كميات من قطع الحشيش وتذاكر الهيروين وأكياس الشابو كانت معدة للبيع وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات وتمت احالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة قسم ثان سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى المخدرات بدائرة قسم ثان وترويج بضاعتهما على عملائهما من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المنهمين وبحوزتهما عدد من تذاكر الهيروين كانت معدة للبيع وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "م.ا"بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه كما عاقبت المتهم "م.ص" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامهما بالاتجار فى الهيروين بدائرة قسم ثان سوهاج.