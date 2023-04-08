الحديد والصلب يتصدر قائمة أهم 5 سلع صدرتها مصر إلى قبرص عام 2022

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الصادرات المصرية إلى قبرص خلال عام 2022، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى قبرص لتصل إلى 76 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 45 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 68.8%.

ويعرض "اليوم السابع" أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى قبرص خلال عام 2022، وفقا لما يلي:

الحديد والصلب بقيمة 18.5 مليون دولار.

منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 15 مليون دولار.

ورق ومصنوعاته بقيمة 10.2 مليون دولار.

أغذية حيوانات بقيمة 7.6 مليون دولار.

لدائن ومصنوعاتها بقيمة 6.1 مليون دولار.

وإجمالا ارتفع قيمة التبادل التجارى بين مصر وقبرص لتصل إلى 85 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 69 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 23.2%، وبلغت قيمة الاستثمارات القبرصية في مصر 67.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 93.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 28% .