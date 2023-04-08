الأجهزة الأمنية بالدقهلية تكثف جهودها لضبط 3 متهمين بسرقة 400 ألف جنيه

الدقهلية - شريف الديب

تكثف الأجهزة الأمنية، مجهودها للوصول إلى 3 متهمين بسرقة مبلغ مالى كبير من صاحب محل وزوجته أثناء توجههم لإيداعهم فى البنك بناحية مركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية.

كان تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ من صاحب محل بقيام أربعة متهمين بسرقته بالإكراه هو وزوجته أثناء توجهه إلى أحد البنوك لإيداع مبلغ 400 ألف جنيه لصالح أحد الشركات التى يتعامل معها فى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث قام أربعة أشخاص بإيقافه وتهديده بالسلاح، وقاموا بالحصول على المبلغ، وفروا هاربين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الأشخاص المتورطين فى الحادث ، بعد أن تم تحديد السيارة، وتم إلقاء القبض على أحد المشاركين فى الواقعة، وتبين أنه مسجل خطر، وجاري البحث عن باقي المتهمين بالواقعة، وتحديد أماكن اختباءهم وضبط المسروقات .