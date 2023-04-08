استخراج مسمار 6 سم من بطن طفل بالمنصورة: "ابتلعه ووصل للإثنى عشر"

الدقهلية - شريف الديب

نجح فريق طبى بمستشفى الأطفال الجامعي فى جامعة المنصورة، محافظة الدقهلية، اليوم من استخراج قطعة حديدية "مسمار حديد" طوله 6 سم، بعدما عبر من المعدة ووصل إلى الأثنى عشر فى بطن طفل ابتلعه بالخطأ، وأجرى أطباء المستشفى منظار طارئ تمكن خلال من استخراج المسمار فى غضون 5 دقائق بعد التجهيز للعملية باستخدام التقنيات الحديثة، وحالة الطفل مستقرة.

كانت مستشفى الأطفال الجامعى بالمنصورة بقيادة الدكتور أشرف الشرقاوى، مدير عام المستشفى، قد استقبلت طفل يبلغ من العمر عام و5 شهور، وأكدت أسرته أنه ابتلع مسمار أثناء جلوسه مع والده، مما تسبب فى آلام للطفل.

وأكدت مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، فى بيان صحفى، الدكتور محمد عز الرجال رئيس وحدة الجهاز الهضمى وجه بتشكل فريق طبى لاستخراج المسمار، وأجريت العملية بقيادة الدكتور أحمد مجاهد، استاذ طب الأطفال أمراض الكبد ومناظير الجهاز الهضمى، والفريق المعاون كل من الدكتور أحمد عبد اللطيف طبيب مقيم التخدير والدكتورة ميرنا مجدى طبيب مقيم أطفال، والدكتورة شيماء الشرباصى مدرس مساعد طب الأطفال وناجى محفوظ فنى مناظير الجهاز الهضمى.

وقال الدكتور أحمد مجاهد، استاذ طب الأطفال أمراض الكبد ومناظير الجهاز الهضمى، فى تصريح أن الطفل عمره عام و5 شهور، وصل إلى المستشفى مساء الخميس الماضى، وأكد والده أن الطفل ابتلع مسمار حديد، وبإجراء الأشعات اللازمة تبين وجود المسمار فى منطقة الاثنى عشر.

وأضاف مجاهد، أن المسمار عبر المعدة، ووصل إلى الاثنى عشر، وكان لابد من إجراء طارئ فتم صيام الطفل وتحضيره لإجراء المنظار، وتمكن الفريق الطبى من استخراج المسامر وطوله 6 سم من إثنى عشر الطفل بعد عمليه لم تستغرق سوى 5 دقائق، والطفل فى حالة صحية جيدة وتصرح له بالخروج من المستشفى.