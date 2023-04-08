إقبال على شراء السردين والبساريا البلدى فى رمضان بسوق الإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قدم "اليوم السابع" تقريرا مصورا من سوق الميدان، أشهر الأسواق لبيع الأسماك في محافظة الإسكندرية، حيث تنتشر أسماك البساريا والسردين البلدي، الذي يتم اصطياده من بحر المكس غرب المحافظة.

ويقول أحمد عبده بائع متخصص فى البساريا والسردين في سوق الميدان بمنطقة الجمرك، أن سوق السمك يشهد إقبالا منذ بداية قدوم شهر رمضان المبارك، وخاصة أن البساريا وجبة خفيفة لجميع المواطنين ومفيدة صحيا، وخاصة الذين يعانون من أمراض في العظام.

واضاف أحمد لـ"اليوم السابع" أن الأسعار المتاحة للسردين والبساريا فى متناول الجميع، حيث سجل السردين اليوم 70 جنيها، وسجلت البساريا 30 جنيها، وكانت الأسعار قبل موجة الرياح وتقلبات الطقس تتراوح من 20 جنيه البساريا و60 جنيه السردين ، والأسماك البلدي عليها إقبال كبيرة من قبل المواطنين

وأشار بائع الأسماك، إلى أن الإقبال في رمضان يكون كبيرا، وخاصة اوقات الظهر عقب خروج العاملين والموظفين من أعمالهم، اوميجا ثري هو السردين وإنما الفيتامينات فى البساريا وفي احجام مختلفه الساردين وأخرى البساريا والزبائن عارف الطعم والجودة وانواعها ويأتي للسوق لشراء احتياجاته.

وواضح، أن شهر مايو القادم يزدهر صيد البساريا من منطقة المكس في الإسكندرية، وهى وجبة محببة لدى الكثيرين وهناك من يسأل عنها خصيصا نظرا للطعم اللذيذ والقيمة الغذائية المرتفعة بها، لمرضى العظام لما فيها من فيتامينات ،وايضا يتناولها جميع الأعمار، وتستخدم كوجبة خفيفة جانبية في أشهر مطاعم الأسماك .



إقبال علي شراء السردين والبساريا بالإسكندرية



البساريا السردين في أسواق الإسكندرية



السردين والبساريا البلدي في الاسكندرية



السردين والبساريا بالإسكندرية





