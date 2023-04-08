اليوم السابع
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إصابة 9 أشخاص بإصابات متفرقة فى عدد من الحوادث بكفر الشيخ

السبت، 08 أبريل 2023 02:32 ص
إصابة 9 أشخاص بإصابات متفرقة فى عدد من الحوادث بكفر الشيخ إسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أصيب 9 أشخاص بإصابات متنوعة في حوادث متفرقة بمراكز كفرالشيخ، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفرالشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.
 
كان مدير أمن كفرالشيخ، تلقى إخطارا بوصول مصابين فى حوادث متفرقة إلى مستشفى كفرالشيخ العام، وجار تقديم الإسعافات المطلوبة لهم، وبالفحص تبين من سجلات المستشفى إصابة كل من، "عيسوي .م.م".، 20 سنة من الحلافي، "بجروح وكدمات"، فى حادث انقلاب دراجة نارية، و "وفدية.ع .ح"، 45 سنة، من الرياض، وزوجها "عماد.م.ح"، 53 سنة، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، فى حادث سيارة
 
 
وأصيب، "محمود.ر.م"، 27 سنة، من دفرية، و "محمد.أ.ا"، 17 سنة، من روينة "بكدمات وجروح متفرقة"، فى مشاجرة،وأصيب، "مجدى .ر.أ"، 23 سنة، من القنطرة، و "عزيزة .م.أ"، 45 سنة، من الحامول، "بجروح مختلفة"، فى حادث انقلاب توك توك
 
 
وأصيب الطفل، "كمال .ف.ك"، عام، من الطايفة، "بتسمم"  أدعاء تناول بودرة نمل، والطفلة،  "كنزي .ا.ا"، 3 سنوات، من مدينة كفرالشيخ، "بحروق فى القدم اليسرى"، لسكب ماء ساخن عليها،تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
 

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