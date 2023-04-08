إزالة حالات تعد على أراضى زراعية ومخالفات بناء بقرى 4 مراكز فى أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على استمرار الإلتزام بتنفيذ الازالات لأي حالات تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة للمخالفين والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس، مشيراً إلي تكليف جميع رؤساء المراكز والقري والوحدات المحلية بشن حملات مفاجئة لرصد أي مخالفات وإزالتها بجانب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاسترداد حق الدولة.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم تنفيذ إزالة لـ 8 مخالفات لتعديات على أراضي زراعية بمركز القوصية حيث تمكنت الوحده المحلية بالمنشأه الكبرى من إزالة 3 حالات تعدي على أراضي زراعية وتشوين مواد بناء بقرية عرب الجهمة كما تم إزالة 175 متر تعدى على أرض زراعية بزمام قرية الصبحة التابعة للوحدة المحلية بمير وتم ردم أساسات على مساحه 1قيراط بقرية تناغه وإزالة سلك شائك بزوايا حديدية بمنطقة غياضه على مساحه 6 قيراط تابعين للوحدة المحلية بفزارة، وذلك خلال حملات برئاسة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية وفي مركز ومدينة ديروط تم عمل إزالة فورية لمباني علي أرض زراعية بقرية باويط تحت إشراف محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط.

وأضاف محافظ أسيوط ، أنه تم عمل إزالة فورية علي طريق المسعودي باستخدام الحفار وإزالة فورية لسقف الدور الثاني علوي بحري البلد وذلك داخل نطاق مركز ومدينة أبوتيج تحت إشراف محمد عبد الراضي رئيس المركز وتم تنفيذ إزالة فورية لمبانى بدون ترخيص عبارة عن قواعده خرسانية غير آمنه واستخدام مواد بناء غير صالحه على مساحة 170م بالناصريه بجوار مجمع المدارس بالناصرية بالإضافة إلي فك شدة خشبية لسقف الدور الثالث علوي "خارج الحيز العمراني"، بقرية بني مر وذلك تحت إشراف عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح موضحًا أن تلك الحملات تتم بالتعاون مع قوات الأمن ورؤساء الوحدات القروية ومسئولي إدارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل مشيراً إلى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.