إحالة 21 موظفا بالوحدة المحلية لمدينة المنيا للتحقيق لتركهم العمل دون إذن

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، إحالة 21 موظفا بالوحدات المحلية للتحقيق، لتركهم العمل قبل انتهاء المواعيد الرسيمية، ودون الحصول على إذن مسبق.

وقال اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية شنت حملات تفتيشية مفاجئة على عدد من المجالس المحلية لمتابعة سير العمل وانتظامه للاطمئنان، وتم رصد عدد من المخالفات ضد العاملين.

وأوضح بدوى أنه تم إحالة 10موظفين للتحقيق بالوحدة المحلية بقرية بنى أحمد، بسبب ترك العمل أثناء اليوم بدون إذن، وكذلك إحالة 11 موظفاً آخرين للتحقيق بطوخ الخيل لتغيبهم وتركهم العمل بدون عذر، مضيفاً أنه تم التشديد على كافة مديرى الوحدات المحلية بسرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بطلبات المواطنين وتقديم الخدمات الضرورية له.

من جانب آخر تمكنت الوحدة المحلية بحى جنوب مدينة المنيا من إزالة 3 حالات تعد بالبناء غير المرخص، إذ تم إزالة شدة خشبية لصب أعمدة خرسانية للدور الأول علوى بمساحة 60م، بطاحونة سمعان بحي مكة، وردم أساس لحالة تعد بدون ترخيص بمساحة ٨٠م، والثالثة فك شدة خشبية لصب سقف دور أول علوي، وتم تحرير محاضر وإحالة المخالفات للنيابة.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، من رفع 300 طن من المخلفات الصلبة والقمامة من المقلب الوسيط، بمدينة المنيا صباح اليوم وتم نقلها إلى الظهير الصحراوى الغربى بمعدات الحملة الميكانيكية فى ضوء إطار جهود الوحدات المحلية للحفاظ على سلامة المواطنين.