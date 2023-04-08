أبيع المنشطات أون لاين.. اعترافات صاحب صيدلية بتجارته على الفيس بوك

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

حول شخص الفيس بوك لصيدلية الكترونية ل بيع المنشطات المحظورة عليه أملا في جمع الأموال، حيث اعترف المتهم بعد القبض عليه بتواصله مع زبائنه أون لاين عبر "الشات" لتوصيل المنشطات لهم.

ونجحت الداخلية في ضبط شخص لترويجه المنشطات المحظور تداولها داخل البلاد، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الترويج للأدوية والمنشطات المحظورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الغربية) ببيع منشطات مجهولة المصدر ويتخذ من دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (كمية من المنشطات مجهولة المصدر بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة.