وكيل "رياضة القليوبية" يشهد الاحتفال بيوم اليتيم فى مركز شباب 15 مايو

القليوبية - إبراهيم سالم

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، احتفال مركز شباب 15 مايو بشبرا الخيمة بيوم اليتيم، وانطلاق مبادرة "كلنا واحد" بمراكز شباب القليوبية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وندوة دينية لفضيلة الشيخ أحمد إبراهيم أحد مشايخ الأوقاف، حول اهتمام الإسلام برعاية الطفل اليتيم، وحث الدين الإسلامي على رعاية الأيتام ومنزلة كافل اليتيم في الإسلام كما وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وتنوعت فقرات الحفل لتشمل الإنشاد الديني الذي قدمه أحد أعضاء مركز شباب 15 مايو، وفقرة شعرية عن اليتيم قدمتها الطليعة شهيرة، وفقرة سؤال وجواب، والفقرات الترويحية والتي شملت الجري بالشوال، وشد الحبل، وعرض لفريق الكشافة، عروض فريق الكيك بوكسنج، وفريق ألعاب القوى.

أقيم الحفل بحضور النائب سيد حجازي عضو مجلس الشيوخ، والحاج علي أحمد محمود رئيس مجلس إدارة المركز، والدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، ووليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب، وأحمد عزت مدير إدارة شباب شبرا الخيمة، ومعاوني المدير العام لشئون الشباب والرياضة، والكابتن محمد أمين المدير التنفيذي لمركز شباب 15 مايو.

وأعرب "الصبروط"، عن بالغ سعادته لوجوده اليوم بين أبنائه من أعضاء مركز شباب 15 مايوؤ مقدما الشكر والتقدير لجميع القائمين على الحفل وإدخال البهجة والسرور على نفوس الأطفال، مشيرا إلى أن مراكز شباب المحافظة تفتح أبوابها للأطفال للاستمتاع بالعيد من الأنشطة والفاعليات التي تقدمها مراكز الشباب بهدف نشر روح السعادة والانتماء لدى الأطفال، بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

واختتم الحفل بتكريم أبطال المركز في العاب الكاراتية والكيك بوكسنج الحاصلين على مراكز متقدمة في العديد من البطولات، كما قدم الحاج علي محمود رئيس مجلس إدارة المركز درع تكريم للدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والنائب سيد حجازي عضو مجلس الشيوخ، وأحمد الزهار مدير إدارة شباب شبرا الخيمة.

وفكرة يوم اليتيم تنطوي على مد الأطفال الأيتام بالاحتياجات العاطفية وليست المادية فقط، لسد احتياجات الأطفال وتقديم لهم الحفلات والهدايا وقضاء اليوم معهم، والحرص على إسعاد هؤلاء الأطفال.

وتقدم مراكز الشباب العديد من الخدمات الثقافية والفنية والرياضية للأطفال الأيتام في إطار سياسة واستراتيجية الوزارة بأن تكون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تهدف إلى بناء الشخصية المصرية متكاملة الأركان وحرصا على تقديم الخدمات لكافة فئات المجتمع.