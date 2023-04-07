مصطلحات قضائية.. تعرف يعنى إيه "ممثل الإدعاء"

كتب أحمد إسماعيل

يردد الكثير من الأشخاص بعض الالفاظ والعبارات والمسميات التي تستخدم في المؤسسات القضائية والمحاكم دون أن يعلموا معناها، ويستعرض اليوم السابع من خلال سلسلة حلقات مصطلحات قضائية بعض المسميات المتداولة، ومنها " ممثل الادعاء " فى المحاكم والنيابات.

يتذكر الكثير مننا مشهد الفنان الكبير عادل إمام في مسرحية "شاهد ماشفش حاجة" عندما قال له رئيس المحكمة في مشهد الاستماع إلى أقواله في المحكمة أن الشخص الذى يستجوبه هو " ممثل الادعاء" ، فرد عليه قائلا " البيه ممثل زينا".

ويعرف ممثل الادعاء في المحاكم والقضايا هو كل من يتحدث أمام القضاء باسم المدعى، سواء أكان متحدثا باسم الدولة أو المجنى عليه.

ويقوم بهذ الدور دائما النائب العام أو وكيله الذي يترافع في إحدى القضايا المتعلقة بالأموال العامة أو الأرواح نيابة عن الشعب.