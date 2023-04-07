صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال أسبوع باستثناء "الخدمات التعليمية"

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 12.3%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 8.8%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 7.1%، وصعد قطاعي التجارة والموزعون، والموارد الأساسية بنسبة 5.7%، وقفز قطاع العقارات بنسبة 4.6%، وزاد قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.8%.

كما ارتفع قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3%، وصعد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.4%، وقفز قطاعا البنوك والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.6%، 1.4%، على التوالي، وأخيرًا قطاعات مواد البناء، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.9%، 0.8%، 0.6%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 5.1%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 16709.28 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.93% ليغلق عند مستوى 2945.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 4.43% ليغلق عند مستوى 4420.09 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 19923.49 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 4.20% ليغلق عند مستوى 3494.53 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 26.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.075 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.5%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 645.8 مليار جنيه إلى 656.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.7%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 193 مليار جنيه إلى 202.6 مليار جنيه بنسبة نمو 5%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 838.7 مليار جنيه إلى 859.5 مليار جنيه بنسبة نمو 2.5%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.4 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 0.9%.