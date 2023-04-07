شمال سيناء تحتفل بيوم اليتيم على هامش حفل إفطار الأسرة السيناوية.. صور

نظمت محافظة شمال سيناء احتفالا بيوم اليتيم، على هامش حفل إفطار الأسرة السيناوية والتى أقامته المحافظة بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدنى، بالمدينة الشبابية بالعريش.

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها، أن الاحتفال نظم تحت رعاية اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبحضور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية وأعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة.

ونقل اللواء هشام الخولى نائب المحافظ تحيات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء للحضور، لافتًا إلى أن حفل الإفطار الجماعى للأسرة السيناوية تقليد سنوى تقيمه المحافظة خلال شهر رمضان المبارك، وجرى هذا العام بمشاركة عدد 500 أسرة سيناوية.

وأكد الخولى على دعم المحافظة والوحدات التابعة لها ومديريات الخدمات للأيتام، مشيرًا إلى أن الاحتفال بيوم اليتيم يعكس التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع السيناوى.

وأشار الخولى إلى أن الاحتفال تضمن عدد من الفقرات والعروض الفنية، بجانب توزيع الهدايا والألعاب ووجبات الإفطار على الأطفال الأيتام المشاركين فى الحفل.