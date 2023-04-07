اليوم السابع
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الجمعة، 07 أبريل 2023 04:18 م
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سقوط لاعب جمباز روسى من ارتفاع شاهق أثناء أدائه عرض فى السيرك.. فيديو وصور

الجمعة، 07 أبريل 2023 04:08 م
سقوط لاعب جمباز روسى من ارتفاع شاهق أثناء أدائه عرض فى السيرك.. فيديو وصور لاعب جمباز
كتب إيهاب محمد

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وثقت الكاميرات اللحظة المرعبة التى سقط فيها لاعب جمباز روسي شاب من أعلى أسلاك عالية فى السيرك، ليعاني من "إصابات خطيرة في الرأس"، وحدثت واقعة السقوط عندما انقطع كابل أثناء أحد العروض، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.

سقط أليكسي، 14 عامًا، على الأرض عندما انفصلت أحزمة الأسلاك العالية أثناء أدائه لفات في مدينة زاريشني الروسية في منطقة سفيردلوفسك.

 
التقرير من ديلى ميل
التقرير من ديلى ميل

كانت شريكة الشاب كاميلا تشاهده في حلبة السيرك كجزء من العرض، وشوهدت وهى تفر من الكواليس وهى مصدومة بشكل واضح لسقوطه المروع، بينما استلقى أليكسي بلا حراك على أرض المسرح الكبير حيث هرع المسعفون.

لحظة سقوطه

خضع الشاب لعملية جراحية طارئة لإنقاذ حياته في الجمجمة، ومن المقرر نقله إلى مستشفى متخصص وهو الآن في غيبوبة، فيما شوهد لاعبو جمباز شبان آخرون في لقطات من وسائط Mash Ural وهم ينظرون في رعب إلى زميلهم، بينما يقدم الفريق الطبي الإسعافات الأولية للشخص المنكوب.

تم نقل لاعب الجمباز الموهوب إلى المستشفى وهى الأن في غيبوبة، وقالت التقارير إنه عانى من "كدمات في المخ وكسر في عظمه الصدغي"، وهو الآن لا يزال في غيبوبة اصطناعية بينما يدرس الأطباء حالته.

لاعب الجمباز
لاعب الجمباز

كان لاعب الجمباز قد ذهب إلى لندن في عام 2017 في جولة مع شريكته، وتظهر صورة لهما خارج قصر باكنجهام، ووالدة الصبي تعمل في مقر السيرك، لكنها كانت في إجازة ولم تشهد السقوط، بحسب تقارير محلية.


لاعب جمباز

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روسيا



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