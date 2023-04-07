جمارك مطار القاهرة تضبط راكب بحوزته 10 زجاجات لسائل الكونترمال و320 قرص مخدر

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، راكب أجنبي من اصل مصري بحوزته كمية الزجاجات والشرائط لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات.

اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من روما استوقف محمد يوسف محمد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد صلاح رزق مأمور الجمرك و فرج حمدي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، قام هاني ابو طالب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف مصطفي بحر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ١٠ زجاجات بهم سائل لمخدر الكونترمال و ٢٥ شريط لعقار البريجابالين المدرج بجداول المخدرات باجمالي ٣٢٢ قرص.

امر فتحي فوزي مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٨٤ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب للنيابة المختصة.