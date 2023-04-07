جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة راكب آسيوى حاول تهريب 6620 عبوة مستحضرات تجميل

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكب آسيوي تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من جوانزو "الصين" استوقف هيثم رجب مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد جمال الدين مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة ومتماثلة بكميات كبيرة داخل حقائب الراكب، قام بدوي علي بدوي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف عبد الله حمدي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود كميات كبيرة من مستحضرات التجميل.

تم تشكيل لجنة مكونه من الدكتور مؤمن حسن ومحمد نبيل ووليد حجاج و احمد ابراهيم و اشرف عدلي و عبد القادر السيد وذلك لعد وجرد وتوصيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها ٦٦٢٠ عبوة مستحضرات تجميل متنوعة.

امر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.