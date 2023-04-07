تنفيذ حملات إزاحة الرمال المتحركة على مسارات الطرق بوسط سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسن

أطلق مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء، حملات التخلص وإزاحة الرمال المتحركة، التى تعيق حركة السير على مسارات الطرق.

وقال سعد بغدادى، رئيس مركز ومدينة الحسنة، إنه فى إطار متابعة القطاعات الخدمية خاصة قطاع الطرق، لرصد أي ظاهرة قد تؤدى إلى إعاقة الحركة المرورية، حرصاً على سلامة جميع المواطنين وحفاظاً على المال العام، تم إطلاق حملة إزاحة الرمال من على الطرق، والتى تتجمع وتعيق حركة السير نتيجة حركة الرياح.

وأشار إلى أنه تم تم رصد تجمعات من الكثبان الرملية بالطريق الرئيسى الحسنة- بغداد، وتم توجيه فريق عمل الحملة الميكانيكية بالمجلس، الذى قام بإزاحة ورفع هذه التجمعات من الرمال التى تكونت نتيجة التقلبات المناخية خلال الأيام الماضية ونشاط لحركة الرياح، لافتا ان استمرار تراكم الرمال يتسبب فى اندثار الطرق وضياع معالمها.

وأشار إلى أنه يتم تمشيط الطرق بالكامل ورفع أى تجمعات للرمال ونقلها بعيدا عن المسارات وفى إتجاه معاكس للرياح.

وقال إنه تم تنظيف الشارع الرئيسي بالمدينة ورفع القمامة وبعض الرمال المتحركه بسبب الرياح ، والتخلص من كمية من القمامة قدرت بنحو 6 طن تقريباً، والتنبيه على أصحاب المحال التجارية بتجميع القمامة فى الصناديق المخصصة حتى يسهل رفعها بواسطة عمال النظافة، كما تم الدفع بالمعدات اللازمة لإزالة جميع الحفر والمطبات بالطرق الرئيسية وردمها بطبقة من الرمال لسهولة المرور عليها بطريقة آمنة ورفع الأتربة والرمال العالقة من على ملتقى طرق " قرية بغداد ـ الإسماعيلية"، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري بشمال سيناء.

وأضاف أن فريق من إدارة البيئة بمجلس مدينة الحسنة يقوم بغرس وزراعة أشجار الزينة من الفيكس والبونسيانا بالشوارع الرئيسية وعلى جانبي الطرق ، وسبقها حملة زراعة أشجار مثمرة تم غرسها على جوانب الطرق والميادين العامه و بمحيط المصالح الحكومية في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر والتي تهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء وإضفاء المظهر الحضاري للمدينة.