وأضاف هانهوى -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة، أن "الغرب ليس في وضع يسمح له بإعطاء تعليمات للصين، بل وهو لا يملك الحق والصلاحية في إلقاء المسؤولية عليها"، مشيرا إلى أنه منذ بداية الأزمة، اتجهت الصين نحو المبادرة للتسوية السلمية ولم ترسل الأسلحة لأى من الجانبين.

ولفت السفير الصينى لدى موسكو، إلى أن موقف روسيا من تايوان يشير إلى أن الكرملين لا يخشى الدول الكبرى التى تلجأ إلى استخدام سياسة القوة الفظة.