بروتوكول دعم "التحول الرقمى.. والانتقال تدريجى إلى "العاصمة الإدارية" وعودة مستحقات العِمالة مصرية.. إنفوجراف

كتبت آية دعبس

*المديريات تواصل تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل.. وتعزيز علاقات العمل في مواقع الإنتاج

أصدر المركز الإعلامي لوزارة القوى العاملة اليوم الجمعة "إنفوجراف" بشأن حصاد "الوزارة" خلال الـ7 أيام الماضية، والذي إنتهى بجولة تفقدية لوزير القوى العاملة حسن شحاتة لمركز تدريب مهنى شهداء الكتيبة 103 صاعقة بالشرابية لمتابعة سير الدورات التدريبية..كما عقد "الوزير" خلال هذا الأسبوع إجتماعاً مع فريق العمل الفني بالوزارة ،داخل المقر الجديد بالعاصمة الإدارية،وباشر بعض أعماله من "مكتبه الجديد" ،وشهد توقيع بروتوكولات تعاون بين "الوزارة" و"شركة هواوى مصر"،لدعم خطط التحول الرقمي،وتحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ..كما شهد هذا الأسبوع على عودة مُستحقات عمال مصريين في الأردن والسعودية وإيطاليا ،حيث لعبت مكاتب التمثيل العمالي في الخارج ،والتابعة للوزارة دوراً إيجابياً في عودة تلك "المستحقات..مديريات القوى العاملة هي الأخرى واصلت ندواتها ودوراتها التثقيفية والتدريبية لتعزيز علاقات العمل في مواقع الإنتاج ،ولتنفيذ خطة التدريب المهني 2022-2023 التي إعتمدها "الوزير شحاتة" لتدريب الشباب من الجنسين على مِهن يحتاجها سوق العمل..إلى التفاصيل ..

*"الإنتقال التدريجي" :

عقد وزير القوى العاملة حسن شحاتة إجتماعاً مع فريق العمل الفني بالوزارة ،داخل المقر الجديد بالعاصمة الإدارية ،وباشر "الوزير" بعض أعماله من "مكتبه الجديد" ،وتابع الإستعدادات الجارية على قدم وساق لعملية النقل التدريجي إلى عاصمة مصر الإدارية تنفيذاً لتوجيهات "القيادة السياسية" ..الوزير حسن شحاتة خلال لقائه مع "فريق الوزارة" أكد حرصه على الإستمرار في متابعة "النقل التدريجي" من مقر الوزارة بمدينة نصر إلى مقرها الجديد بـ" الحي الحكومي"،وحث العاملين على الإقبال على ذلك،موضحاً أن الدولة المصرية مُتجهة نحو نقلة جديدة وكبيرة نحو "الجمهورية الجديدة"،من "بوابة العاصمة الإدارية" ،وأنها حريصة على سرعة "الإنتقال الكامل" ،موضحاً أنها ستكون علامة من علامات الدولة المصرية العريقة كونها صاحبة تاريخ من الحضارة والبناء والتنمية رغم التحديات..

*مركز الشرابية :

تفقد وزير القوى العاملة حسن شحاته ، مركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103 صاعقة "بالشرابية سابقاُ"، لمتابعة سير العملية التدريبية في الدورات التدريبة على مهن: الخياطة والتفصيل،وصيانة الدش والمحمول،والأجهزة المنزلية،والطاقة الشمسية،والتبريد والتكييف،والحاسب الألي،واللغة الإنجليزية ، والمساحة والتي ينفذها المركز التابع لمديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة ، ويقدمها للشباب بالمجان ، وفق الخطة التدريبية للعام المالي 2022-2023 التي اعتمدها الوزير شحاتة في سبتمبر الماضي، في إطار استراتيجية الوزارة لتدريب وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، فضلاً عن توفير فرص عمل وجوائز للمتفوقين لمساعدتهم في اقامة مشروعات صغيرة توفر لهم " حياة كريمة " ومصدر رزق ثابت..كا سّلم الوزير شهادات لـ"خريجين جدد"..

*عمالنا في الخارج :

أعلنت وزارة القوى العاملة عن نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع لها بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض بالمملكة العربية السعودية فى الحصول على مستحقات 8 عمال مصريين متوفيين بالمملكة خلال شهر مارس 2023 بإجمالى 307 ألفاً و 553 ريال سعودى بما يعادل 2 مليون و 532 ألفاً و931 جنيه تقريباً ، وذلك بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض وتم إرسال جميع المستحقات على حساب العاملين المصريين المتوفين التابع للسفارة بالرياض، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإهتمام ورعاية العمالة المصرية في المملكة والعمل على تحصيل مستحقاتها لدى جهات عملهم وفقاً للقوانين وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية..كما أعلنت أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن- استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 120 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 32 عاملاً مصرياً لدى "المؤسسة" غادروا عمان نهائيا..وأيضا قيام مكتب التمثيل العمالي بدولة إيطاليا، بالتدخل العاجل لإنهاء مشكلات بعض المواطنين العاملين بإيطاليا ومساعدتهم في الحصول على مستحقاتهم، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة سرعة التجاوب والتواصل مع العمالة المصرية بالخارج لتذليل كافة العقبات أو التحديات التي تواجههم في بيئة العمل.