اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 أبريل 2023 12:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

اليونيفيل بلبنان: الجانب الإسرائيلى أبلغنا برد مدفعى على إطلاق الصواريخ

الجمعة، 07 أبريل 2023 11:56 ص
اليونيفيل بلبنان: الجانب الإسرائيلى أبلغنا برد مدفعى على إطلاق الصواريخ صواريخ
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت قوات اليونيفيل بلبنان بيانا بشأن التصعيد بين لبنان وإسرائيل، وقالت فى البيان: "في وقت مبكر من صباح اليوم، أبلغ الجيش الإسرائيلي اليونيفيل، أنه سيبدأ الرد المدفعي على إطلاق الصواريخ يوم أمس، وبعد ذلك مباشرة، سمع أفراد اليونيفيل دوي انفجارات في محيط مدينة صور.

وذكر البيان: إن رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لازارو، على اتصال مع السلطات على جانبي الخط الأزرق، كما أن آليات الاتصال والتنسيق لدينا منخرطة بشكل كامل من أجل التهدئة. وقال الجانبان إنهما لا يريدان الحرب.

وأضاف البيان: "أن الإجراءات التي تمت خلال اليوم الماضي خطيرة وتنذر بتصعيد خطير، وحض جميع الأطراف على وقف جميع أعمال التصعيد عبر الخط الأزرق الآن.

وكان أكثر من 30 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان على شمالي إسرائيل، عصر الخميس، في هجوم لم تتبناه أي جهة، وارتفعت حدة التوتر بشكل كبير في ليل الخميس الجمعة مع شن إسرائيل غارات جوية على مناطق في جنوبي لبنان وغزة.

وردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق وابل من الصواريخ على جنوبي إسرائيل.

 

 


لبنان

جنوب لبنان

اليونيفيل

قوات اليونيفيل

التصعيد بجنوب لبنان



الموضوعات المتعلقة

وزير دفاع لبنان: التصعيد فى الجنوب يشكل تهديدا للاستقرار والجيش جاهز للتصدى

الجمعة، 07 أبريل 2023 09:59 ص

لبنان يتقدم بشكوى رسمية لمجلس الأمن بعد القصف الإسرائيلى على جنوب لبنان

الجمعة، 07 أبريل 2023 09:42 ص

رئيس وزراء لبنان يدين إطلاق الصواريخ من جنوب البلاد: نرفض التصعيد العسكرى

الخميس، 06 أبريل 2023 10:20 م

جيش الاحتلال الإسرائيلى: إطلاق أكثر من 30 صاروخا من لبنان باتجاه مستوطنات الشمال .. تل أبيب تحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية وتصفه بالحدث الخطير .. الأمم المتحدة تدعو لضبط النفس وتجنّب المزيد من التصعيد

الخميس، 06 أبريل 2023 08:43 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة