الوحدات المحلية بالإسماعيلية تواصل أعمالها برفع 7684 طن مخلفات خلال أسبوع

وجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بتكثيف جهود الوحدات المحلية بالنظافة العامة للشوارع والميادين أولًا بأول، منعًا لتراكم القمامة وما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة، حيث قامت الوحدات المحلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها بحوإلى 7684 طنا، خلال ألفترة من 31 مارس وحتى 6 إبريل 2023.

ففى مركز ومدينة الاسماعيلية، تم رفع نحو 945 طن من المخلفات بنطاق المركز والقرى التابعة له خلال الاسبوع الماضي.

وفى حيِّ أول الإسماعيلية قامت الوحدة المحلية برفع حوإلى 770 طن قمامة .

وفى حيِّ ثانِ الإسماعيلية تم رفع ما يقرب من 1352 طن من المخلفات بجميع قطاعات الحى خلال الأسبوع الماضي.

كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية برفع قمامة ومخلفات بلغت حمولاتها 1010طن على مدار الأسبوع الماضي.

وفى نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع إجمإلى 692طن قمامة تقريبًا من عموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضي.

وفى مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها 555 طن خلال الأسبوع الماضى من القرى والمدينة وتوابعها.

وفى مركز ومدينة القنطرة غرب تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضى بحمولات بلغت 685 طن من المدينة وتوابعها.

وفى مركز ومدينة التل الكبير، قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها 480 طن من القمامة وذلك من قطاع الحمادة، تل البلد، السلام المحطة والقرى التابعة لها علأوة على قرى الظاهرية والجزيرة الخضراء، الملاك، القصاصين القديمة وأبو عاشور.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع القمامة والمخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمإلى ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضى إلى 545 طن قمامة من المدينة والقرى وتوابعها.

كذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير برفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضى بحمولات وصلت إلى 650من المدينة والقرى وتوابعها.

وقد أكد بشارة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف جهودها فى رفع المخلفات والقمامة وتطهير الصناديق الخاصة بها؛ منعًا لانتشار الأمراض.