وقال قائد الجيش الصومالى العميد أدوا يوسف راغى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - "إن المليشيات فرت من المدينة المهمة، قبل وصول القوات المسلحة التي تزحف صوب المناطق الريفية القليلة التي يتواجد فيها المتشددون".

وكان الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود، قد أعلن في حملته الانتخابية (مايو 2021)، عن استئصال شأفة المتطرفين، وإنهاء وجودهم في أسرع وقت ممكن.