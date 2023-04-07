اليوم السابع
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الجمعة، 07 أبريل 2023 08:30 م
أكرم القصاص
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الجمعة.. إنطلاق ندوة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس تحت عنوان «مصر فجر الضمير» وزير السياحة والآثار والدكتور زاهى حواس وعبد الرحيم علي مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس "سيمو"

الجمعة، 07 أبريل 2023 08:23 م
الجمعة.. إنطلاق ندوة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس تحت عنوان «مصر فجر الضمير» وزير السياحة والآثار والدكتور زاهى حواس وعبد الرحيم علي مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس "سيمو" الدكتور زاهى حواس

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تنطلق يوم الجمعة 7 إبريل بالعاصمة الفرنسية باريس فى السابعة مساءً ندوة مركز دراسات الشرق الأوسط «سيمو» تحت عنوان «مصر فجر الضمير». يتحدث فى الندوة التي تعقد بفندق لو كريون التاريخي المطل على المسلة الفرعونية كل من:

الوزير  أحمد عيسى وزير السياحة والآثار

والدكتور زاهى حواس عالم المصريات الشهير

والكاتب الصحفى عبد الرحيم علي مدير مركز سيمو بباريس.

يحضر الندوة لفيف من رؤساء تحرير الصحف الفرنسية وعدد من نواب البرلمان بغرفتيه وكذا عدد من كبار السياسيين وعلماء المصريات.

تعقد الندوة على هامش فعاليات معرض الملك رمسيس الثانى وذهب الفراعنة الذى انطلق يوم الخميس 6 إبريل فى باريس ويستمر خمسة أشهر في العاصمة الفرنسية.

 





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