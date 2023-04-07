الأم والجدة لنفس الطفل.. ممثلة إسبانية تثير الجدل حول تأجير الأرحام

كتبت ـ فاطمة شوقى

أثارت ممثلة تليفزيونية إسبانية تدعى "آنا أوبريجون" جدلاً حول تأجير الأرحام، الذى لجأت إليه لتحقيق ما تقول إنه آخر أمنية لابنها المتوفى، وهو إنجاب طفل، حيث قامت باستخدام عينات من الحيوانات المنوية من ابنها اليس الذى توفى في عام 2020 بسبب السرطان عن عمر يناهز 27 عاما.

وأشارت إحدى المجلات الإسبانية، إلى أن الممثلة الإسبانية التي تبلغ من العمر 68 عامًا أنجبت طفلة من خلال تأجير الأرحام في الولايات المتحدة، وظهرت وهى تحمل طفلة وهى تغادر مستشفى في ميامى، لتصبح الأم والجدة لنفس الطفلة.

وكانت أوبريجون، تبلغ 68 عاما ومتزوجة من ايطالى اليساندرو ليكيو ، وتعقبت امرأة من اصل كوبى تعيش في فلوريدا، من اجل انجاب الطفل الذى كان ابنها المتوفى يتمنى إنجابه.

أثارت القصة جدلًا قانونيًا وأخلاقيًا في إسبانيا، حيث يعتبر تأجير الأرحام غير قانوني ولا يمكن استخدام عينات الحيوانات المنوية إلا لتلقيح شريك أرمل فى غضون 12 شهرًا من وفاة المتبرع بإذن صريح منهم، انتقدت الحكومة اليسارية الإسبانية ، ممارسة تأجير الأرحام بعد أن أنجبت الممثلة الاسبانية الطفلة من خلال تأجير الأرحام في الولايات المتحدة.

وقالت آنا اوبريجون، إنها استقبلت الطفلة آنا ساندرا ليكيو اوبريجون في 20 مارس في ميامى وستحصل على جواز سفر امريكى ، وأضافت انها ستسجل في القنصلية الاسبانية في ميامى قبل أن تعود إلى إسبانيا.

وأضافت أوبريجون، أن لديها وثائق تثبت أنها معترف بها قانونًا كأم للطفل في الولايات المتحدة، وأن تبنى طفل مولود في الخارج أمر قانوني في إسبانيا.

بينما يقول بعض الخبراء، إن الجوانب القانونية للوضع غير واضحة ، قال العديد من المعلقين القانونيين إنها من غير المرجح أن تواجه أي مشاكل قانونية عند عودتها إلى الوطن.

وقالت فيرونيكا فومانال، رئيسة جمعية الاتصالات السياسية الإسبانية (ACOP) ، إن الإعلان جعلها تفكر في المسلسل التلفزيوني البائس "المرآة السوداء".

وقالت فومانال في مقابلة مع قناة كادينا سير الإسبانية، التي تساءلت عن الطريقة التي أعلن بها أوبريجون عن ولادة الطفل: "لقد اشترت لنفسها حفيدة من ابنها المتوفى".

إسبانيا هي واحدة من العديد من البلدان التي يكون فيها تأجير الأرحام غير قانوني ، وفي دول أخرى ، مثل المملكة المتحدة ، يعتبر تأجير الأرحام قانونيًا ولكنه مقيد.