اعرف خطة زراعة الدقهلية لتوعية الفلاح بكيفية الاستفادة من الموسم الصيفى

بدأت مديرية الزراعة بالدقهلية، بعمل حلقات وندوات توعية للمزارعين للاستفادة بالمساحات الموجودة بالأرض خلال موسم الزراعات الصيفية، لتحقيق أقصى استفادة من الأرض الزراعية وتحقيق أعلى إنتاجية.
ويقول الدكتور طارق صلاح وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، أنه مع اقتراب موسم زراعة المحاصيل الصيفيه وخاصة محصول القطن، وفى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وجب علينا توعية مزارعين محصول القطن بكيفية تعظيم الإستفاده من وحدة المساحه والتوسع الرأسى فى الإنتاج الزراعى، عن طريق التطبيق الأمثل لبرامج التكثيف المحصولى عن طريق زراعة محصولين فى نفس التوقيت وعلى نفس وحدة المساحه لزيادة الدخل من وحدة المساحه دون الإضرار بالمحصول الأساسى وسنبدأ، بزراعة محصول السمسم محملا على محصول القطن، وللحصول على أفضل النتائج يجب التطبيق الأمثل لبرنامج التكثيف المحصولي، ويتم أولا فى حالة المساحات المبكره للقطن المنزرع على مصاطب، يتم زراعة السمسم مع رية المحاياه حيث، يتم خلط 2 كجم من تقاوى السمسم مع الرمل المندى بالماء، ثم يتم سرسبته فى منتصف الخط، أو يتم زراعته نقرا فى منتصف الخط، ثم إجراء رية المحاياه ثانيا فى حالة الزراعات المتأخره للقطن يتم زراعة السمسم فى نفس توقيت زراعة القطن وفى كلتا الحالتين يتم خف السمسم على نباتين إثنين، للحصول على نباتات قويه وليس للسمسم أى معاملات خاصه، ولا يحتاج إضافات سماديه خاصه ونمو السمسم رأسى لن يكون له أى تأثيرات سلبيه على المحصول الأساسى وهو القطن حضرتك هتقول عند حصاد السمسم سوف يتضرر القطن إطلاقا يتم حصاد السمسم قبل القطن فى التوقيت الذى يتم فرق القطن فيه والإنتاج المتوقع من فدان السمسم المحمل على قطن إذا طبقت جميع التوصيات هى من أردب ونصف إلى 2 اردب علما بأن أردب السمسم 120 كجم يكون كده حضرتك حصلت على مصاريفك إللى صرفتها على فدان القطن وللتطبيق الأمثل لبرنامج التكثيف المحصولى سوف يتم توجيه المزارعين التواصل مع مهندسين الإرشاد بالإدارات الزراعية.
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