اعرف خطة زراعة الدقهلية لتوعية الفلاح بكيفية الاستفادة من الموسم الصيفى

الدقهلية شريف الديب

بدأت مديرية الزراعة بالدقهلية، بعمل حلقات وندوات توعية للمزارعين للاستفادة بالمساحات الموجودة بالأرض خلال موسم الزراعات الصيفية، لتحقيق أقصى استفادة من الأرض الزراعية وتحقيق أعلى إنتاجية.