اعرف ازاى تقدم شكوى لو مخبز تلاعب فى سعر ووزن الرغيف فى الجيزة

كتبت - مرام محمد

يتساءل الكثيرون من أبناء محافظة الجيزة عن كيفية تقديم شكوى بشأن التضرر من بعض المخابز للتلاعب في وزن الخبز المدعم، أو عدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية، أو إنتاج رغيف غير مطابق للمواصفات.

وحددت مديرية التموين بالجيزة طرق تلقى شكاوى المواطنين بشأن مخالفات المخابز أو تغيير وزن الرغيف في حال ملاحظة صغر حجمه وعدم مطابقته للمواصفات، مشيرة إلى أنها تفعل خدمة "الواتس آب" للتيسير على المواطنين في التواصل مع المديرية وتلقي شكواهم خلال شهر رمضان الكريم ضد المخابز البلدية بشأن مواعيد عملهم ووزن وسعر رغيف العيش البلدي، وذلك بالإبلاغ عنها من خلال الأرقام الآتية: 01123841523 أو 01009183441.

وأكدت المديرية المتابعة المستمرة لسير العمل بالمخابز والتأكد من الالتزام بحصص الدقيق المقررة لها مع إلزام مفتشي التموين بالمرور اليومى على المخابز وتحرير محاضر للمخالفين لضمان وصول الخبز المدعم لمستحقيه.