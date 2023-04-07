اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 أبريل 2023 10:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

استقرار اسعار الدواجن فى مصر والكيلو بـ80 جنيها للمستهلكين

الجمعة، 07 أبريل 2023 09:00 ص
استقرار اسعار الدواجن فى مصر والكيلو بـ80 جنيها للمستهلكين دجاج - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد أسعار الدواجن استقرار اليوم بعد التحرك نحو الصعود في تداولات أمس بحوالى 6 جنيهات تسليم أرض المزرعة مع استمرار الطلب على الفراخ خلال شهر رمضان، وسجل الكيلو 71 جنيها للكيلو فى تعاملات اليوم ويصل المستهلك بدءاً من 80 جنيها.
 
ذات السياق كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية فى الجيزة، استقرار أسعار الكتاكيت في المزارع ليسجل الكتكوت الأبيض 9 جنيهات مقابل 19 جنيها تقريبًا مطلع مارس الماضى بانخفاض كبير مع عودة الانضباط للمنظومة كما سجل الكتكوت الساسو 8 جنيهات والكتكوت البلدى 5 جنيهات
 
وأشار إلى انخفاض سعر الكتكوت الهجين ليسجل 5 جنيهات تقريبا والفيومي 6 جنيهات والبط المولر 21 جنيها والمسكوفي 28 جنيها والبط البيور 18 جنيها، مشيرا إلى أن كافة الأسعار تشهد تغيرات يومية وفق العرض والطلب.
 
وأوضح سامح السيد، أن توفير الأعلاف فى الأسواق خلال الفترة الأخيرة ساهم في عودة الانضباط بالسوق ومن ثم شهدنا انخفاض في الدواجن والكتاكيت وأنواع أخرى من الطيور.
 
 
 

أسعار الدواجن

الدواجن

الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم

سعر الفراخ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة