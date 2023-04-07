استقرار اسعار الدواجن فى مصر والكيلو بـ80 جنيها للمستهلكين

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الدواجن استقرار اليوم بعد التحرك نحو الصعود في تداولات أمس بحوالى 6 جنيهات تسليم أرض المزرعة مع استمرار الطلب على الفراخ خلال شهر رمضان، وسجل الكيلو 71 جنيها للكيلو فى تعاملات اليوم ويصل المستهلك بدءاً من 80 جنيها.

ذات السياق كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية فى الجيزة، استقرار أسعار الكتاكيت في المزارع ليسجل الكتكوت الأبيض 9 جنيهات مقابل 19 جنيها تقريبًا مطلع مارس الماضى بانخفاض كبير مع عودة الانضباط للمنظومة كما سجل الكتكوت الساسو 8 جنيهات والكتكوت البلدى 5 جنيهات

وأشار إلى انخفاض سعر الكتكوت الهجين ليسجل 5 جنيهات تقريبا والفيومي 6 جنيهات والبط المولر 21 جنيها والمسكوفي 28 جنيها والبط البيور 18 جنيها، مشيرا إلى أن كافة الأسعار تشهد تغيرات يومية وفق العرض والطلب.

وأوضح سامح السيد، أن توفير الأعلاف فى الأسواق خلال الفترة الأخيرة ساهم في عودة الانضباط بالسوق ومن ثم شهدنا انخفاض في الدواجن والكتاكيت وأنواع أخرى من الطيور.