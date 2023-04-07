ابتهالات للشيخ محمد موافى فى احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أنشد الشيخ محمد عبدالعزيز موافي، أكبر المبتهلين والمنشدين على مستوى محافظة كفر الشيخ، عددا من الابتهالات والتواشيح الدينية، خلال احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بمحافظة كفر الشيخ.

جاء ذلك خلال الإفطار الجماعي الذي نظمه مجلس القبائل العائلات المصرية على مستوى الجمهورية، بحضور 4 آلاف من أهالي المحافظة، ايضا الممثلين من محافظات الدقهلية والغربية ودمياط وكفر الشيخ، وصمم الشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية على مستوى الجمهورية، على مصافحة الحضور ممثلي العائلات المصرية في المحافظات الأربعة.

بحضور الشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل والعائلات على مستوى الجمهورية، والدكتور حسن فرو، رئيس هيئة مكتب أمانة القبائل والعائلات المصرية بكفر الشيخ، والدكتور ياسر عماره، نائب رئيس المجلس المركزي ورئيس شمال قطاع الدلتا، ويضم 4 محافظات" الدقهلية والغربية ودمياط وكفر الشيخ"، والدكتور طارق عماره، مؤسس مجلس القبائل والعائلات المصرية بكفر الشيخ، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بكفر الشيخ، اضافة ممثلي الكنيسة والأزهر والأزهر والأوقاف، وأمناء الأحزاب السياسية، وممثلي المجتمع المدني، والقيادات الأمنية والسياسية والشعبية والتنفيذية وقيادات مجلس القبائل والعائلات المصرية، وجمع غفير من أبناء المحافظة، وتم تدشين مبادرة "وطن واحد" لتقديم الدعم الكامل للأسر الأولى بالرعاية.



الحضور في الاحتفالية والافطار الجماعي



الحضور في الاحتفالية والافطار



الحضور من الاهالي



الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات على مستوى الجمهورية