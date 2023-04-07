إعدام كمية من الياميش وتحرير 31 محضر مخالفات لمنشآت غذائية فى الدقهلية

ولفت "مكين" إلى أنه تم إعدام 399 كيلو ياميش رمضان، ونحو 78 لتر عصائر لانتهاء الصلاحية وتغير في الخواص، وجرى تحرير 18 محضراً بالقرار 96 لنقص الاشتراطات و31 أخرى بالقرار 97 لعدم حمل شهادات صحية تثبت الخلو من الأمراض المعدية.

وأشار وكيل وزارة الصحه إلى استمرار الحملات وسحب عينات من المنتجات المشتبه في عدم صلاحيتها وتحليلها بالمعامل لضمان صلاحيتها من عدمه حفاظاً على صحة المواطنين بالمحافظة.

وفى سياق متصل قامت إدارة مراقبة الأغذية بمحلة دمنة بالمرور والتفتيش علي مصانع العصير والمنشآت الغذائية حيث تم ضبط 440 لتر عصائر مشروب صناعي و4840 لتر عصائر أخرى بمصانع غير مستوفيه للإشتراطات الصحيه وغير مرخصه، وتم سحب عينات منها للتأكد من صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 3 محاضر جنح لعدم وجود شهادات صحية، و 4 أخرى جنح لنقص الإشتراطات الصحية و تم مخاطبة الجهات المعنيه لعدم وجود ترخيص.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف حملات مراقبة الأغذية لشهر رمضان المبارك، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين .