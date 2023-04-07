إصابة عامل ونجليه بحروق متفرقة بسبب حريق أسطوانة بوتاجاز بالمنشاه سوهاج

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى عامل وطفليه مصابين بحروق متفرقة بالجسم، تراوحت ما بين 25 و 15 و25 % وتم تصنيفها حروق من الدرجة الأولى، وذلك إثر حدوث تسريب من غاز أسطوانة البوتاجاز فـي وجود مصدر حراري مما نتج عنه إشتعال النيران بهم وحدوث إصابتهم.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بإصابة 3 من بينهم طفلين بحروق متفرقة بالجسم وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق المختصة والتي تولت التحقيق في الواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الجنوب، وضباط حدة مباحث مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج بوصول صابر م ص م 32 سنة عامل مصاباً " بحروق نارية من الدرجة الثالثة بالوجه والبطن بنسبة 90 % "، والطفل عبد الرحمن ص م ص البالغ من العمر عام مصاباً " بحروق نارية من الدرجة الأولي بالوجه والساقين بنسبة 15 % "، والطفلة / فتحية ص م ص 3 سنوات مصابه " بحروق نارية من الدرجة الأولي بالوجه والبطن بنسبة 25 % " نجلي الأول، يقيمون بناحية الكوامل قبلي دائرة مركز المنشاة .

وبسؤال زوجة الأول المدعوة نجوي ا ا 25 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية افادت بأنه أثناء قيامها بإعداد الطعام بالمنزل لزوجها ونجليها المذكورين حدث تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز فـي وجود مصدر حراري مما نتج عنه إشتعال النيران بهم وحدوث إصابتهم ونفت الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.