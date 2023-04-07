أستاذ تغذية توصى بصيام رمضان لكبار السن: يحسن وظائف المخ ويقلل الإصابة بالسرطان

كتب محمد صبحى

كشفت الدكتورة يسر كاظم أستاذ التغذية الطبية بالمركز القومى للبحوث عن الفوائد الصحية من الصيام للمسنين وهم من فوق الستون عاما أما الشيخوخة، فغالبا فوق السبعين عاما، موضحة أن القاعدة العامة للصيام هى أن الصيام مفيد لكل الأعمار إلا في حالات مرضية معينة تستلزم الفطور، ولكن غير ذلك فإن للصيام فوائد صحية ونفسية وروحانية عديدة تزداد مع التقدم في العمر .

وأضافت الدكتورة يسر كاظم أنه قد ثبت دور الصيام في تحسين الصحة البدنية والنفسية وبصفة خاصة لكبار السن وذلك عن طريق تحفيز الجهاز المناعي وتقليل احتمالات الإصابة بالسرطان وكذلك تحسين وظائف المخ الإدراكية والنفسية ومن هنا ندرك أن الصيام تزيد فوائده مع التقدم فى العمر طالما لا يوجد موانع صحيه تحول دون الصيام.

وكشفت عن الضوابط لصوم صحي مع تقدم السن منها شرب وتعويض المياه هي أهم عامل نحرص عليه في كبار السن ويجب التأكيد علي عدم التعرض للشمس أو الحرارة أثناء الصيام ، والحرص علي أكل عدة وجبات صغيره وخفيفة في الفترة من المغرب إلى السحور، والاهتمام بالنوم عدد ساعات كافيه لان قله النوم لها تأثير سلبي علي صحة المسنين، كما يجب أن يتناول المسن علي الأقل 6 كوب من الماء و2 كوب زباي وكثير من الخضروات والفاكهه وقليل من المخللات التي تعوض نقص الاملاح اثناء الصيام كما تمنح كثير من البكتريا المفيده التي تعزز المناعه ووظائف المخ مع تقليل كميه الحلويات والسكريات والدهون في الوجبات.

تأثير الصيام على الذاكرة ووظائف المخ :

وتابعت استاذ التغذية ، اثبتت الابحاث العلميه الحديثه ان الصيام يسهم في تحسين الذاكره والتركيز والحاله المزاجيه وذلك بعد التعود علي نظام الصيام اي بعد حوالي 3 او 4 ايام من الصيام المنتظم . والتفسير العلمي لما يحدث للمخ مع الصيا م هو ان عمليه الصيام تزيد من ماده بروتينيه تسمي (BDNF),وهي تحفز نمو الخلايا العصبية وتزيد من بلاستيكية المخ من خلال بناء شبكات ووصلات عصبية جديدة مما ينتج عنه تحسن ملحوظ في كل وظائف المخ لدرجة ان هناك ابحاث تم عملها علي فئران التجارب تشير أن الانتظام علي الصيام يقلل من احتمالات الإصابة بمرض الزهايمر في الكبر ، وفى بحث آخر في نفس السياق وجد أن هناك تحسن تشريحي في تركيبه المخ في حيوانات التجارب التي تخضع لنظام الصيام المتقطع .

وقد وجد ان الصيام يساهم في تحسن نوعيه المستعمرات الجرثوميه الموجوده بالجهاز الهضمي وكذلك يزيد من تنوعه مما يسهم بطرق متعدده في تنشيط عمليه تجديد خلايا المخ وتعزيز ميلاد خلايا عصبيه جديده. Neuorgenesisتفسير ذلك العلمي انه

بعد مروم حوالي 12 ساعه من الصيام يحدث تحول في مصدر الطاقه من سكر الجلوكوز الي الكيتونات وتعتبر الكيتونات مصدر افضل للطاقه بالنسبه للمخ حيث انها تقوم بتنشيط وتنظيم كثير من وظائف المخ بصوره اكثر فاعليه من الجلوكوز مما يزيد من بلاستيكيه االمخ ويزيد القدره علي التعلم علي المدي الطويل والقصيروكذلك تحسن الحاله المزاجيه وتقلل الشعور بالقلق والاكتئاب .

تاثير الصيام علي مقاومه الجسم لنمو الخلايا السرطانيه

كثير من الابحاث الحديثه ذكرت دور الصيام في تقليل احتمالات الاصابه بالاورام وذلك من خلال القضاء المبكر علي أى تحورات غير طبيعية في الخلايا من خلايا طبيعية إلى خلايا سرطانيه وكذلك من خلال تقليل حاله الالتهاب العامه في الجسم والتي تزيد من معدلات الانقسامات الغير طبيعيه في الحامض النووي بالخلايا مما ينتج عنها بدايات الاورام .فخلال ساعات الصيام يتعرض الجسم لنوع من انواع التحفيز او الانتباه بسبب قله السكر مما يتيح للجسم القيام بنوع من أنواع الصيانة وإزالة كل الخلايا الغير مرغوب فيها ووضعه في اهبه الاستعداد لحمايه الجسم وتعقيمه ممن اي نموات سرطانيه في بدايتها .

وأشارت استاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث ، إلى تأثير الصيام على جودة ووظائف الخلايا ، موضحة أنه مع الصيام يحدث تغير نمط أو مصدر الطاقه من سكر الجلوكوز إلى الكيتونات التي تتكون مع الصيام وعدم إتاحة السكر فيتم استغلال الدهون وانتاج الكيتوانات وهنا يبداء عمليه الصيانة والترميم الخلوي الذي يسمي بال Autophagy والمعروف انه يقل تدريجيا مع السن .هذا التحول من حال إلى حال هو مفهوم علمي _ يسمي بال SHIFTING MECANISM . ينشط الجسم والجهاز المناعي وتمكن الجسم من القيام بعمليات الصيانة والتنظيف وإصلاح وترميم أى مشاكل علي مستوي الخلايا منذ البداية ولذلك نعتبر أن الصيام هو وقت صيانة الخلايا والجسم والجهاز الهضمي والهرموني وذلك من خلال تفعيل موجات متبادلة من مصادر الطاقة من الجلوكوز الي الكيتونات والعكس والتي تعطي فرصه لخلايا الجسم المختلفة أن يتم ترميمها أول بأول والتي تعيد ترتيب وتنظيم وتنظيف الخلايا نفسها بداء من النواه والحامض النووي الي كل اجزاء الخلية ومكوناتها الدقيقة .من خلال تنشيط عمليه تسمي Autophagy ,.والتي تتم غالبا اثناء النوم وتقل تدريجيا مع التقدم في العمر ولكن يتم تحفيزها بالصيام والرياضة .

وأوصت الدكتورة يسر كاظم بالصيام في كبار السن طالما لا يوجد موانع صحيه لما له من منافع جمه لتحسين وظائف المخ وإعطاء المسن الإحساس بقدرته علي التحكم في نفسه مما يعطي إحساس بالإنجاز والسعادة والتي بدورها تعزز وظائف المخ والحالة النفسية وتقوي المناعة وتقلل احتمالات الاصابه بالسرطان وذلك مع الاخذ في الاعتبار الضوابط الصحية السابق ذكرها .