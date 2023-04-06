ونقلت وكالة تاس الروسية عن ميشوستين: "إن الاتحاد الاقتصادى الأوراسى اليوم يمثل 180 مليون شخص وناتج محلى إجمالى يزيد عن 2 تريليون دولار".

وتابع أن الاتحاد أثبت بالتأكيد نفسه فى الاستجابة للتحديات، من الجائحة حتى الآن (الوضع الصعب الذي نجد أنفسنا فيه مع بيلاروسيا تحت ضغط العقوبات).

وأضاف أنه، بالطبع، إن نمو حجم التجارة هو استجابة، من بين أمور أخرى، لضغط العقوبات، وأن الزيادة في عام 2022 بلغت 15% بقسمة تصل إلى 80 مليار دولار.