مع بدايات الصيف.. 5 أخطاء تجنبها في النظام الغذائي للبقاء بصحة جيدة

كتبت ميرفت رشاد

مع بداية موسم الصيف ، يجب عليك إجراء بعض التغييرات في نظامك الغذائي ونمط حياتك، يُنصح بشرب المزيد من الماء والبقاء بصحة جيدة وارتداء ملابس قطنية خفيفة الوزن وناعمة خلال هذا الوقت من العام، يجب أن تأكل جيدًا وأن تضع واقيًا من الشمس، بينما سيتجه معظمنا أيضًا إلى الآيس كريم والمبردات الأخرى للتخلص من ارتفاع درجات الحرارة فمن المستحسن تجنب بعض الأخطاء التي تزيد من وزنك، وإليك أخطاء النظام الغذائي التي يجب على المرء تجنبها في موسم الصيف، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

وكشفت أخصائية التغذية Lovneet Batra ، عن خمسة أخطاء في النظام الغذائي التي يجب على المرء تجنبها في موسم الصيف، للتمتع بصحة جيدة..

1- عدم شرب كمية كافية من الماء



ليس فقط موسم الصيف ، فهذه قاعدة مهمة لكل موسم، يجب شرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف ومع ذلك ، يُقترح أنه يجب أن يكون لديك المزيد من الماء والعصائر أو السوائل الصحية الأخرى في موسم الصيف.

2- تناول الوجبات الخفيفة المالحة



حسنًا ، لا يعرفه الكثير من الناس، هذا هو الوقت السيئ لاستهلاك الكثير من الوجبات الخفيفة المالحة لماذا؟ أوضحت خبيرة التغذية ، أنه عندما تستهلك المواد الغذائية المالحة ، وخاصة رقائق البطاطس المعبأة والبسكويت ، يحتفظ الجسم بالماء لتخفيف محتوى الملح ، هكذا يستمر احتياج الجسم للمزيد والمزيد من الماء.

3- الإفراط في تناول المشروبات ذات السعرات الحرارية العالية



لا تنغمس في المشروبات ذات السعرات الحرارية العالية، حاول اختيار المبردات الطبيعية مثل عصير الليمون الطازج.

4- اتباع نظام غذائي قاسي



تجنب اتباع نظام غذائي قاسي خلال فصل الصيف، معدة فارغة قد تصيبك بالدوار.

5- إهمال الفاكهة الموسمية



كل فاكهة موسمية لها أهميتها، يجب ألا تتجاهل أبدًا الفواكه الموسمية مثل البطيخ والمانجو وغيرها من الفواكه المتوفرة خلال هذا الوقت من العام.