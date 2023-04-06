محمود عوض الله رئيسًا لنادي الأدب بثقافة نقادة في قنا

قنا صابر سعيد

أسفرت انتخابات نادي الأدب ببيت ثقافة نقادة جنوب قنا، عن فوز محمود عوض الله، رئيسًا للنادي في الانتخابات التي أجريت تحت إشراف فرع ثقافة قنا.

وحصل على عضوية نادي الأدب كلا من، نجاح علي إبراهيم عضوا، عبد الناصر شاكر حميد، مصطفى عبد العاطي محمد، عبد الناصر أحمد محمود، أيمن حسين عبد المنعم، عضوا بالتعين.

يذكر أن محمود أحمد محمود عوض الله، ولد بقرية الخطارة التابعة لمركز نقادة، والتحق بكلية التربية جامعة جنوب الوادي وحصل على بكالوريوس العلوم والتربية، ثم حصل على دبلوم الإدارة المدرسية، في عام 2006 انتقل الى ديوان الإدارة التعليمية وعمل في مجال ضمان الجودة وتطوير التعليم، ومدربا معتمدا في الأكاديمية المهنية للمعلمين، وفي عام 2012 تم تكليفه لمنصب رئيس قسم قياس الجودة بإدارة نقادة التعليمية.

ومن مؤلفاته المطبوعة، ملحمة شعريه بعنوان أنا مسافر "شعر عامي"، ديوان اه لو يرجع زماني "من فن الواو" ديوان زمن الوجايع "من الشعر العامي"، أدمنت الغياب "فصحى"، وله تحت الطبع ديوان مواويل وأغانى.



