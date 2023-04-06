ليتوانيا تقدم 41 مليون يورو مساعدات عسكرية لأوكرانيا

وقالت الشركة الأوكرانية فى بيان -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إنه "من المخطط نشر خطوط إنتاج جديدة مصممة لإنتاج عدد كبير من الذخيرة لمدافع دبابات 125 ملم. وبالنظر إلى المخاطر العالية لهجمات الصواريخ الروسية على مؤسسة أوكروبورونبروم، يتم النظر في إنشاء خط انتاج جديد في المدن البولندية فقط".

وحددت شركة أوكروبورونبروم أن كلا الطرفين سيعملان على إنتاج القذائف وستوفر أوكرانيا تقنياتها والمتخصصين المؤهلين وستوفر بولندا مرافق الإنتاج.

وذكرت تقارير سابقة أن شركة أوكروبورونبروم بدأت بالفعل فى إنتاج ذخيرة 125 ملم لبنادق الدبابات مع دولة عضو في حلف شمال الأطلسي. وبالتالى، ستنتج الشركة ذخيرة دبابات مع دولتين عضوين فى الناتو .