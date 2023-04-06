اليوم السابع
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ليتوانيا تقدم 41 مليون يورو مساعدات عسكرية لأوكرانيا

الخميس، 06 أبريل 2023 02:00 م
ليتوانيا تقدم 41 مليون يورو مساعدات عسكرية لأوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
كييف (أ ش أ)

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أعلن وزير الدفاع الليتوانى أرفيداس أنوشوسكاس، اليوم الخميس، عن تقديم 41 مليون يورو كحزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.

وقال أنوساوسكاس، في تغريدة على تويتر -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إن "قيمة حزمة الدعم العسكري الليتواني الجديدة لأوكرانيا ستصل إلى حوالي 41 مليون يورو".

وزار أنوساوسكاس خاركيف أثناء زيارته الحالية لأوكرانيا حيث التقى بوزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف.

وتضمنت حزمة المساعدات العسكرية السابقة لليتوانيا ذخيرة من عيار 155 ملم ومركبات وحصص إعاشة عسكرية.

من جانب أخر، أبرمت شركة من تكتل الدفاع الحكومى الأوكرانى "أوكروبورونبروم" وشركة تصنيع الأسلحة البولندية "بولسكا جروبا زبروجينيوا" اتفاقية للتعاون في الإنتاج المشترك لذخيرة دبابة 125 ملم .

وقالت الشركة الأوكرانية فى بيان -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إنه "من المخطط نشر خطوط إنتاج جديدة مصممة لإنتاج عدد كبير من الذخيرة لمدافع دبابات 125 ملم. وبالنظر إلى المخاطر العالية لهجمات الصواريخ الروسية على مؤسسة أوكروبورونبروم، يتم النظر في إنشاء خط انتاج جديد في المدن البولندية فقط".

وحددت شركة أوكروبورونبروم أن كلا الطرفين سيعملان على إنتاج القذائف وستوفر أوكرانيا تقنياتها والمتخصصين المؤهلين وستوفر بولندا مرافق الإنتاج.

وذكرت تقارير سابقة أن شركة أوكروبورونبروم بدأت بالفعل فى إنتاج ذخيرة 125 ملم لبنادق الدبابات مع دولة عضو في حلف شمال الأطلسي. وبالتالى، ستنتج الشركة ذخيرة دبابات مع دولتين عضوين فى الناتو .

 


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