غرفة عمليات الإسكندرية تتلقى 8165 شكوى والمحافظ يشدد على حلها بشكل عاجل

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على المختصين فى غرفة عمليات المحافظة بالاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل عاجل.

وقال محافظ الإسكندرية إن غرفة العمليات تلقت فى الفترة من 1-1-2023 حتى 31-3-2023 عدد ( 8165 ) بلاغ متنوع، منها ما يخص الإسكان وعددهم 2181 بلاغ، بالإضافة إلى 762 بلاغ يتعلق بمياه الشرب، وما يتعلق بالكهرباء 2687 بلاغ، وما يتعلق بالصرف الصحى 811 بلاغ، بالإضافة إلى 230 بلاغ بشأن القمامة، و490 بلاغ بشأن الحرائق، وعدد 433 بلاغ بشأن البيئة، و227 بلاغ بشأن الكلاب الضالة، وما يتعلق بالغاز 167 بلاغ، وبشأن الحوادث 106 بلاغ، وما يتعلق بالطرق 61 بلاغ، بالإضافة إلى 10 بلاغات بشأن التضامن الاجتماعى.

وأضاف وليد على مرسى مدير عام الأزمات الكوارث، أنه طبقاً لتعليمات المحافظ فإن غرفة العمليات تشارك فى رئاسة وأعمال اللجان، وإعداد الخطط والسيناريوهات، ومتابعة الحالة العامة مع رؤساء الأحياء، ومتابعة الإشغالات وشكاوى المواطنين على مستوى المحافظة، وكذلك متابعة القضاء على المبانى المخالفة، ومتابعة رفع كفاءة الطرق بالأحياء من كهرباء وطرق وحدائق وزراعات، وترفع تقارير لحظية بذلك.

وأكد مرسى أن غرفة العمليات تستقبل الشكاوى والبلاغات على مدار ال 24 ساعة على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضى أو على ارقام (4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137_4234132)الخط الساخن لشركة الصرف الصحى 175، الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125