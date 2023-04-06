غدا.. الحضرة الصوفية ضمن السهرات الرمضانية بأوبرا الإسكندرية

وتجسد المجموعة شكل الحضرات المصرية التى تجمع الإنشاد مع الابتهالات والذكر والمديح معتمدة علي قصائد تنتمى للتراث الصوفى حيث تقدم يا إله الكون، يامن خلقت الوري، مدد يا سيدة، وهب لي جوار المصطفي، ذكر"لا إله إلا الله"، حبيب الحبيب، نحن في ساحة الحسين، مرحبا بالهاشمية، إلي باب المريم، أرباب الهوى،جمال الوجود، إن جبرتم كسر قلبي، إلهي لا تخيبنا، صلاة الله تخشي إمام المرسلين.

يذكر أن مجموعة الحضرة للانشاد الصوفى تأسست عام 2015 بهدف الحفاظ علي التراث الروحانى من الذكر والمديح وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبي التصوف ويضم ريبرتوارها مجموعة ضخمة من الاشعار والقصائد لكل من محي الدين بن عربي ، الحلاج ، ابن الفارض وغيرهم ، قدمت المجموعة العديد من الحفلات بمختلف الاماكن الثقافية فى مصر ونجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة .