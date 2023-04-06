ضبط مخبز بلدى بالإسكندرية بحيازته 400 كجم دقيق مدعم مخالف

وقامت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة محمد عادل مدير الإدارة وإشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيس الرقابة، بشن حملات تموينية على نطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط مخبز بلدى مدعم بحيازته 8 شكاير دقيق زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم باجمالى 400 كجم دقيق بلدى مدعم من انتاج مطحن غير المطحن المربوط عليه المخبز، وهذا مخالف لتداول الدقيق البلدى داخل المنظومة التموينية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.

من جهه أخرى وبتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية، بتشديد الرقابة على المحلات والسوبر ماركت وما تعرضه من سلع غذائية وغير غذائية . قامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة و إشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة و الدكتورة هيام حمدى مفتشة الإدارة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بشن حملات تموينية على نطاق الإدارة و التى أسفرت عن ضبط سوبرماركت بمنطقة محرم بك بحيازته عدد 151 علبة سجائر متنوعة مجهولة المصدر 39 زجاجة عصير مشروب الطاقة منتهى الصلاحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.