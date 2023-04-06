رئيس وزراء ماليزيا: الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين "جريمة شنعاء"

كوالالمبور (أ ش أ)

وصف رئيس الوزراء الماليزى أنور إبراهيم، الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين فى الحرم القدسى الشريف، والتى تسببت فى إصابة ما لا يقل عن سبعة فلسطينيين بـ "الجريمة الشنعاء".

ودعت ماليزيا -وفقا لوكالة الأنباء الماليزية، اليوم الخميس- المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى التأكد من أن تتحمل قوات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن الاعتداءات المدانة على الفلسطينيين في الحرم القدسي الشريف، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى الفلسطينيين المعتقلين خلال المداهمة.

وأكد رئيس الوزراء الماليزي تضامن بلاده القوي مع الشعب الفلسطينى، ومكانة القدس الشريف مكان عبادة خالصاً للمسلمين، مشددا على ضرورة أن يطالب المجتمع الدولي سلطات الاحتلال الإسرائيلى بوقف أي أعمال استفزازية على الفور لمصلحة السلام والاستقرار.