بيخليها تطير.. "محمد" صانع قطايف بقنا يجذب انتباه الزبائن بحركات استخراجها

قنا صابر سعيد

بخفة ومهارة يجعلها تتطاير فى الهواء ليجذب انتباه الزبائن المترددين على منطقة الكوبرى التى يتواجد فيها فى مدينة دشنا شمال قنا، ليجمع ما بين الصنعة وخفة اليد والإتقان لإخراج القطايف بشكل جميل وتجهيزها للبيع للزبائن، فعلى مدار أكثر من 5 سنوات تعلم الشاب الصنعة عن طريق صديقة وأصبحت مهنته التى يعمل فيها خلال شهر رمضان وخلال الأيام الأخرى أيضا فى العام، واشتهر محمد مرزوق، صانع القطايف الطائرة فى قنا.

ومع طلوع شمس النهار يبدأ الصانع فى التواجد مع إحدى العاملين معه ويجهز العجينة الخاصة بالقطايف حتى تصبح ذات قوام مناسب وينتهى مرحلة تخميرها، ثم يبدأ فى الإعداد ووضعه مغلفة ومعبأة بأحجام مختلفة بحسب طلب الزبون والسعر الذى يريده، ليعود فى نهاية اليوم وقبل موعد الإفطار برزقه الذى كتبه الله، ويبدأ فى التجهيز لليوم التالى حتى نهاية الشهر الكريم.

قال محمد مرزوق، بائع قطايف بقنا، أنه بدأ تعلم تلك الصنعة منذ 5 سنوات وذلك من أجل الكسب والإنفاق على نفسه وتعلمها على يد صديقه فى البداية ثم أصبح من أمهر الصناع فى مدينة دشنا شمال قنا، ويتواجد فى شهر رمضان وكذلك فى الأيام الأخرى خارج الشهر الكريم ولكن يزيد الإقبال والتواجد فى رمضان، لافتًا أنه الصنعة تحتاج إلى الممارسة فكلما بدأ الصانع فى ممارستها تغلب على صعوبتها وأصبح يتقن وضع العجين على الصاج واخراجه فى الوقت المطلوب.

وأوضح مرزوق، أن مكونات عجينة القطايف هى الدقيق الفاخر ويوضع عليه فانيليا وينتظر العجية حتى تكون جاهزة للصنع بعد التخمير، حيث يقوم بإعداد العجينة والتجهيز للصناعة حتى يصبح قوام العجين جاهز للإعداد، وتحتاج القطايف إلى نار متوسطة لتخرج بالشكل المطلوب وتصبح جاهزة للحشو، ويمكن لربة المنزل أن تحشو القطايف بالمكسرات المتنوعة ثم تغلق وتقلى فى الزيت لتصبح جاهزة للأكل.

وأشار محمد مرزوق، بائع القطايف فى قنا، إلى أنه يجذب الزبائن عن طريق الحركات التى يقوم بها فى إخراج القطايف من النار، حيث يجعلها تتطاير فى الهواء مما يجذب انتباه المارة والأهالى ويقومون بالشراء منه وتعلم تلك الحركة تلقائيًا عن طريق الممارسة والتجربة، كما يحافظ على نظافة المنتجات ويبيع بأسعار مناسبة بحسب طلب الزبائن، حيث تبدأ الأسعار من 5 جنيهات وحتى 30 جنيها للكيلو الواحد من القطايف الجاهزة، متابعًا " اللى يوقف على الفرش بتاعى ياخد اللى عايزه حتى لو من غير فلوس واحنا فى شهر كريم".



الشاب-أثناء-صناعة-القطايف



صانع-القطايف



صانع-القطايف-بقنا



محمد-مرزوق