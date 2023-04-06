وقال بوتين - خلال لقاء عقده اليوم /الخميس/ مع رؤساء الكيانات الروسية الجديدة - "من الضروري بناء وصلتين أو ثلاث بين شبكات السكك الحديدية الموجودة حاليا، لأن ذلك سيوفر فرصا جيدة لنقل المواطنين والبضائع".

وأضاف قائلا "أن مجلس الوزراء الروسى يدرس إمكانية توسيع طرق السيارات في المناطق الروسية الجديدة"، لافتا إلى أن المسائل المرتبطة بتطوير النقل تتطلب نهجا متكاملا.



ووعد الرئيس الروسي، خلال اللقاء، بمناقشة هذه الموضوعات مع رؤساء الأقاليم الروسية الأخرى.



يُذكر أن الصندوق الروسي لتنمية الأراضي أعلن في وقت سابق أن المناطق الروسية الجديدة ستحصل لأول مرة على قروض للبنية التحتية من الميزانية الروسية.. مشيرا إلى تخصيص 50 مليار روبل لها في العام الحالي.