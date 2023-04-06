بنى سويف تستقبل فوجاً يضم 40 سائحًا بريطانيًا على متن باخرة نيلية

بنى سويف هانى فتحى

استقبلت محافظة بنى سويف، الباخرة السياحية مصر" فندق عائم" قادمة من أسوان متجهة إلى القاهرة، وعلى متنها فوج قوامه 40 من السياح البريطانيين، وكان فى استقبالهم رانيا عزت مدير عام السياحة، وهبة السيد وكيل الإدارة، ومحمد فتحى مسؤول الرحلات بالإدارة.

وأعدت الإدارة العامة للسياحة فى بنى سويف برنامجاً سياحياً، تضمن استقبال الفوج بالمرسى السياحى وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحى لكورنيش النيل، للاستمتاع بمنظر ورعة النيل، بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

أشارت مدير السياحة، إلى أن الفوج السياحى أعرب عن سعادته بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية فى بنى سويف، معربين عن تقديرهم لمحافظ بنى سويف والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة وأسوان.