اليوم السابع
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الولايات المتحدة تناقش تقديم الخدمات لأوكرانيا مع شبكة "ستارلينك" الفضائية للاتصالات

الخميس، 06 أبريل 2023 07:00 ص
الولايات المتحدة تناقش تقديم الخدمات لأوكرانيا مع شبكة "ستارلينك" الفضائية للاتصالات الملياردير الأمريكى إيلون ماسك
وكالات

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قالت نائبة المتحدث باسم البنتاجون سابرينا سينج، إن الولايات المتحدة تواصل المناقشات مع مالك شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك، حول شبكة "ستارلينك" للاتصالات لتوفير الخدمات لأوكرانيا.

وقالت سينغ في إفادة صحفية: "نواصل الحديث والتفاعل مع شبكة "ستارلينك" الفضائية للاتصالات التابعة لشركة "سبيس إكس" لإيلون ماسك بشأن الخدمات المقدمة لأوكرانيا".

وأكدت على أن "خدمة "ستارلينك" لا تزال قيد الاستخدام، ولكن هناك فرصا أخرى من مقدمي خدمات بديلين لتزويد كييف بخدمات الاتصال".

وذكر موقع "Strana.ua" في نهاية مارس، أن عددا من محطات اتصالات الأقمار الصناعية "ستارلينك" توقفت عن العمل في أوكرانيا.

وصرح إيلون ماسك، في وقت سابق، أن شبكة "ستارلينك" الفضائية للاتصالات ضرورية لتوفير الاتصالات بأوكرانيا، مضيفا في الوقت ذاته أنه لا ينبغي استخدامها لتصعيد الوضع في هذا البلد.


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