التضامن تعلن اليوم قرعة حج الجمعيات الأهلية واختيار الفائزين بالتاشيرات

كتب مدحت وهبة

تجرى وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الخميس القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444هـ- 2023م لاختيار الفائزين بالتأشيرات بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ.

ونجحت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في إنهاء كافة التعاقدات الخاصة برحلة الحج مع الجانب السعودي، حيث تعاقد المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة للوزارة مع الفنادق لتوفير إقامة مميزة لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية كذلك توفير اتوبيسات مكيفة لنقل الحجاج الى أماكن تأدية المناسك وكذلك إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالمشاعر المقدسة ومن المقرر.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لحجاج الجمعيات الأهلية طوال فترة إقامتهم في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك فريضة الحج، أيضا التعاقد على أماكن مميزة لإقامة حجاج بيت الله ، كما سيتم تشكيل لجان من المشرفين المرافقين لحجاج الجمعيات بهدف توفير كافة الخدمات وتذليل أي عقبات تواجههم طوال فترة تأدية المناسك لافتة إلى أن الوزارة حريصة على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات، وتم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بإنهاء كافة التعاقدات الخاصة برحلة الحج.

ووضعت وزارة التضامن عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها، أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/1/2023م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط من خلال شهادة التحركات.

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جدير بالذكر أن أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج كان قد اشار الى . أنه في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعى بتوفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات ومن المقرر إجراء القرعة الإلكترونية خلال أسبوعين على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة، ووفقًا للمستويات المتاحة مع تخصيص مشرف لكل 45 حاجًا، حيث من المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة وتعلن النتائج النهائية للقرعة "أصلي، احتياطي بنسبة 30%" على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.