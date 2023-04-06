الانتهاء من فحص 581 ألفًا و760 نخلة لمكافحة السوسة الحمراء بقنا

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، إن الإدارة العامة لمكافحة الآفات بمديرية الزراعة أنتهت من فحص 581 ألفا و760 نخلة، بهدف مكافحة آفة "سوسة النخيل الحمراء" بمختلف نواحى مدن وقرى المحافظة، وذلك فى إطار الخطة التى تتبناها المديرية للإرتقاء بقطاع التمور وتحجيم الإصابات التى قد تسببها سوسة النخيل.

وأضاف الداودى، أن عدد النخيل المصاب بالسوسة الحمراء بلغ 222 نخلة، وقامت الإدارة بمعالجة 152 نخلة، واقتلاع 70 نخلة أخرى مصابة للقضاء على الإصابة نهائيا، والرش الوقائى لـ 25 نخلة للقضاء على الأطوار الكاملة للحشرة بهدف الحد من حدوث إصابات جديدة بالنخيل، فضلا عن فحص 580 نخلة بمنطقة الغابة بالمعنى من ضمن 1184 نخلة وتم التأكد من سلامتها، مشيرًا إلى أن مديرية الزراعة لم تسجل أى حالات إصابة بها.

وقال المهندس أشرف عبدالرازق، وكيل وزارة الزراعة بقنا، أن الإدارة قامت بفحص 2600 نخلة من إجمالى 125 ألفا و346 نخلة بجميع نواحى مركز قنا نتج عنها الكشف عن إصابة 50 نخلة تم معالجة 20 نخلة منهم واقتلاع 30 نخلة.