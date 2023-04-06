اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الاتحاد الأوروبى يبدي استياءه من اقتحام "الأقصى"

الخميس، 06 أبريل 2023 01:00 ص
الاتحاد الأوروبى يبدي استياءه من اقتحام "الأقصى" اقتحامات الأقصى - أرشيفية
أ ش أ

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أبدى الاتحاد الأوروبى، الأربعاء، استياءه من اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى للمسجد الأقصى المبارك، مطالبا بالحفاظ على الوضع القانونى للأماكن المقدسة.

وأوضح الناطق باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، أن "الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب مجريات الأحداث في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت - الليلة - المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، واعتدت على المصلين والمعتكفين فيه بقنابل الصوت والغاز السام والرصاص المطاطي.

وحاصرت قوات الاحتلال المصلى القبلي واعتدت على المصلين بالضرب بالعصي، وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز السام لإخراجهم منه بالقوة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.
 


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