استبعاد مدير مدرسة فى الواسطى ببنى سويف للتقصير فى العمل

فاجأ مدير إدارة الواسطى التعليمية عدد من مدارس الإدارة لمتابعة انتظام العملية التعليمية داخل المدارس حيث قرر استبعاد مدير مدرسة على خلفية عدم انتظام العملية التعليمية حيث قرر إحالته للتحقيق
قرر نبيل حميدة مدير إدارة الواسطى التعليمية شمال محافظة بني سويف، استبعاد مدير مدرسة في إحدى قرى مركز الواسطى، اليوم الخميس، واحالته للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، وذلك لعدم المتابعة الجادة للمدرسة، وعدم انضباط العملية التعليمية والتقصير في أداء العمل.
وفاجأ مدير إدارة الواسطى التعليمية، عدد من مدارس الإدارة في إطار المتابعة الدورية لسير المنظومة التعليمية بالمدارس، للاطمئنان على انتظام الدراسة والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب، وتضمنت الزيارة، مشاركة الطلاب طابور الصباح، ثم تفقد حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى لقاء عددا من الطلاب لإجراء حوارا للاستماع إلى آرائهم حول العملية التعليمية والانتظام في الحضور وممارسة الأنشطة الطلابية واستلام الطلاب الكتب المدرسية، ثم متابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والاجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة.
استبعاد مدير مدرسة فى الواسطى ببنى سويف للتقصير فى العملالخميس، 06 أبريل 2023 11:35 ص
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فاجأ مدير إدارة الواسطى التعليمية عدد من مدارس الإدارة لمتابعة انتظام العملية التعليمية داخل المدارس حيث قرر استبعاد مدير مدرسة على خلفية عدم انتظام العملية التعليمية حيث قرر إحالته للتحقيق
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