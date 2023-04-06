أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 6-4-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 6-4-2023.

البورصة تخسر 11 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.075 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 407.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 60.3 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.44%، والعرب على 8.42%، واستحوذت المؤسسات على 28.62% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.37%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 190 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 77.2 مليون جنيه، 47.3 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 43 مليون جنيه، 20.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 16709 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 2891 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 19923 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 6906 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2945 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 4420 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3494 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1254 نقطة.

وصعدت أسهم 38 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 94 شركة، ولم تتغير مستويات 62 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 13.550 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.98%.

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 22.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.44%.

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 2.461 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.42%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 54.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.14%.

- البويات والصناعات الكيماوية-باكين بسعر إغلاق 40 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.95%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 1.870 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.40%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 1.305 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.90%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 36.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.83%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 19.360 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.78%.

- القابضة المصرية الكويتية بالجنيه بسعر إغلاق 41.410 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.70%.