9.3 مليون معتمر ومصلى بالحرم المكى خلال العشر الأوائل من رمضان

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

كشفت رئاسة شؤون الحرمين في المملكة العربية السعودية عن عدد المعتمرين والمصليين فى العشر الأوائل من شهر رمضان، وقالت: "عدد المعتمرين منذ بداية شهر رمضان المبارك أكثر من 9 ملايين معتمر".

وفى بيان نشر مؤخرا ويعد آخر تحديث لرئاسة شؤون الحرمين في المملكة العربية السعودية عبر حسابها الرسمي في تويتر، أوضحت من خلاله مجموعة من الأرقام التي تخص مكة المكرمة منذ بداية شهر رمضان المبارك، بلغ عدد المعتمرين منذ بداية شهر رمضان المبارك ما يقارب 9.3 مليون معتمر ومصلي بالحرم المكى.

وكشف وكيل الرئيس العام للقياس والجودة والريادة والإبداع والتميز المؤسسي سمير بن سعد السويهري عن جانب من إحصائيات خدمات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المقدمة لقاصدي المسجد الحرام خلال العشر الأولى من شهر رمضان المبارك.

وأكد "السويهري" استفادة ما يزيد عن (653,369) من خدمات الإرشاد المكاني باللغات العالمية و(982,154) مستفيد من الخدمات التطوعية المتنوعة و(62,500) مستفيد من الكتيبات والمطويات التي تخدم القاصدين خلال الشهر الفضيل، كما استفاد (32,635) قاصد من الأشخاص ذوي الإعاقة في المواقع المجهزة بخدمات تناسب احتياجاتهم كذلك (118,130) مستفيد من المعارض الرمضانية بالمسجد الحرام و(45,560) مستفيد من خدمات التطويف و(719,500) مستفيد من خدمات التوعية الرقمية و(1,992,050) مستفيد من خدمات التوعية الميدانية.

وذكر وكيل الرئيس العام للقياس والجودة والريادة والإبداع والتميز المؤسسي أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وزعت خلال العشر الأولى من رمضان ما يزيد عن (508,560) عبوة ماء زمزم و(9,497) أسوار بمعصم اليد للزائر الصغير، كما جرى استهلاك (230,333) لتر من مطهرات ومعقمات الأسطح والسجاد ومعقمات الأيدي، كما استهلكت روبوتات الذكاء الاصطناعي والبايوكير ما يزيد عن (91,000) لتر من المعقمات.

ونوه السويهري إلى دور توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس وتسخير الإمكانات البشرية والآلية لتقديم خدمات نوعية خلال شهر رمضان توائم في مخرجاتها تطلعات القيادة الرشيدة نحو تقديم أرقى الخدمات للمعتمرين والمصلين والزائرين.