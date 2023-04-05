8 نصائح هامة لمرضى السكرى الصائمين خلال رمضان

كتب محمد صبحى

قدمت الدكتورة مها إبراهيم عبد المعطى أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث ، عدد من النصائح والقواعد والارشادات العامة لمرضى السكرى الصائمين فى شهر رمضان، وذلك لتجنت حدوث أي مضاعفات وأداء صيام آمن وهى:

1 - يجب الحرص على قياس مستوى السكر فى الدم عدة مرات يوميا: صباحا وفي منتصف النهار وعند صلاة العصر، وقبل الإفطار وبعد صلاة التراويح وقبل السحور، خصوصا مرضى السكرى الذين يحتاجون للأنسولين.

2 – الإسراع فى تناول الإفطار وإحرص علي تناول السحور دائماً وتأخيره إلى أقصي وقت ممكن قبل الفجر مباشرة.

3 - يفضل أن تكون وجبة الإفطار مماثلة لوجبة الغذاء فى الأيام العادية، وأن تكون وجبة السحور مماثلة لوجبتي الإفطار والعشاء في الأيام العادية، مع تناول وجبة خفيفة بينهما.

4 – الإكثار من شرب السوائل بين الإفطار والسحور بشكل مشروبات مختلفة كالماء والشوربات وقلل من العصائر المعلبة والمحلاة بالسكر قدر المكان، يفضل تناول كميات معتدلة من العصائر الطازجة التي تحضر بالبيت بدون إضافة سكر، فالجفاف من أضر مضاعفات مرض السكرى، كما يجب تجنب التعرض لحرارة الشمس والزحام أثناء الصيام.

5 - احرص على تناول الأغذية المحتوية علي الالياف الغذائية مثل البقوليات والخضراوات والفاكهة الطازجة، لأنها تمنع الارتفاع السريع لمستوي السكر بالدم بعد تناول الطعام، بالإضافة إلي أنها تجنبك الامساك وتزيد الحساس بالشبع.

6 تجنب النوم فى الفترة التي تسبق صلاة المغرب بساعة أو ساعتين وهذه تعرف بالفترة لمريض السكَّري الصائم الأن، وقد ينـزل مستواه فى الدم مستوى السكر في هذه الفترة يكون متدن وأنت نائم دون أن تشعر، كذلك يجب أن تقلل من النشاط البدني في هذه الفترة.

7 - عند أداء مناسك العمرة فى رمضان لابد من إرتداء الجوارب القطنية حتى لا يحدث إحمرار وتسلخ بالقدمين ويفضل أداء مناسك العمرة في وقت عدم تواجد أشعة الشمس.

8- ممنوع منعا باتا ممارسة الرياضة خلال ساعات الصيام ، و أفضل وقت لممارسة الرياضة هو بعد الفطار بساعة أو ساعتين وقد تستبدل الرياضة بصاله التراويح.